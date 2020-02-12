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12.02.2020,  
09:21
Текст:  Светлана Цыганкова

Новые российские средства ПВО разместят в Киргизии

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российская Федерация разместит новые средства противовоздушной обороны в Киргизии. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Фото: istock
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Замминистра сообщил об этом, выступая в Государственной думе. Там заслушивали вопрос ратификации протокола между Российской Федерацией и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной военной базы РФ на киргизской территории, сообщает Радио Sputnik.  Этот протокол с изменениями внес в Госдуму для ратификации в конце прошлого года президент страны. Изменения касались подразделения беспилотников, которые планируют использовать на военной базе.

Как добавил заместитель министра обороны Николай Панков, размещение средств противовоздушной обороны на военной базе в Киргизии станет следующим шагом. А еще военное ведомство проведет реконструкцию объектов инфраструктуры аэродрома "Кант".

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