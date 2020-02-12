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12.02.2020 03:07
Рубрика: В мире

О'Брайен заявил о завершении реорганизации Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Реорганизация Совета национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме и сокращение его кадров завершены. К концу этой недели численность сотрудников данного ведомства составит 115-120 человек.

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Об этом во вторник сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он подчеркнул, что власти не собираются делать из СНБ орган, который будет дублировать функции Госдепартамента или Пентагона, пишет ТАСС.

Напомним, в октябре прошлого года президент Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в СНБ - консультативном органе, решающем наиболее важные вопросы национальной безопасности и внешней политики. Цель сокращения - сделать СНБ "более гибким"  под руководством нового советника Роберта О'Брайена, который сменил на этом посту Джона Болтона.

По данным агентства Bloomberg, последние 30 лет штат совета нацбезопасности неуклонно расширялся. У президента Джорджа Буша-старшего было менее 50 советников, при Билле Клинтоне их число приблизилось к 100, при Джордже Буше-младшем превысило 135, а рекордного уровня достигло во время Барака Обамы - 184 консультанта.

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