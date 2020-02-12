Определен состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Определен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету, которая 13 февраля откроет стартующий в итальянском Антхольц-Антерсельве чемпионат мира. Гонка пройдет в 16:45 по московскому времени.

Как стало известно "Матч ТВ", российскую команду в этой гонке представят Екатерина Юрлова и Ирина Старых, а также Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Объявили состав на эту гонку и действующие чемпионы мира в этом виде - норвежцы. За эту команду побегут сильнейшие спортсмены - Марте Рейселанд и Тирил Экхофф, а также Йоханнес и Тарьей Бе.

На прошлом чемпионате мира по биатлону, который прошел в Швеции, российская команда во всех видах программы завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.