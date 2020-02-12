Пентагон показал на карте зоны повышенной активности ВМФ России

Минобороны США опубликовало карту, в которой отметили зоны повышенной военно-морской деятельности флотов России и Китая. Документ, состоящий из 134 страниц, подготовлен в рамках подготовки военного бюджета Пентагона на 2021 финансовый год.

Как сообщает издание The Drive, график является частью раздела, описывающего новые и возникающие проблемы безопасности, особенно в отношении так называемых "конкурентов великой державы", таких как русские и китайцы.

При этом в аннотации к карте не указана методология ее составления. В частности, отсутствуют данные о типах военных кораблей, а также не указан временной отрезок, когда проводилось исследование.

По данным Пентагона, заметная морская активность ВМФ России наблюдается у берегов юго-восточной части США, а также в Северной Атлантике, Карибском бассейне и в российской Арктики.

"Российские военно-морские суда также следуют четким транзитным маршрутам в Атлантике, а также в Тихом океане", - отмечает издание.

Ранее вице-адмирал Эндрю Льюис заявил на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований, что восточное побережье более не является безопасным убежищем из-за российских подлодок. Он посетовал на рост активности российского подводного флота в Атлантическом океане. Причем среди них есть более совершенные субмарины, способные уклоняться от средств обнаружения.