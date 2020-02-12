Почему в руководстве Беларуси недовольны работой с обращениями граждан

Человеческий фактор, судя по последним комментариям главы администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко, по-прежнему остается "слабым звеном" в деятельности многих местных органов власти.

Дело в том, что целый ряд вопросов, связанных с обращениями граждан, в регионах решаются недостаточно профессионально и качественно, констатировал Сергеенко 12 февраля на встрече с коллективом завода "БЕЛДЖИ" в районном центре Борисов, передает БЕЛТА. Он обратил внимание, что чиновники должны чаще проводить общественные обсуждения и разъяснять людям, что и как планируется изменить в их населенных пунктах.

По его словам, в администрации Александра Лукашенко анализируют не только поступающие к ним обращения, но и мониторят средства массовой информации. Граждан чаще всего волнуют сфера жилищно-коммунального хозяйства, содержание дорог, благоустройство городов, вырубка деревьев. "Все должно делаться грамотно, профессионально, с учетом мнения людей", - подчеркнул Сергеенко, а главное, добавил он, "вопросы должны сниматься на местном уровне".

На контроле у администрации и вопрос с зарплатами бюджетников, напомнил его руководитель. Сергеенко подчеркнул, что целью указа "Об оплате труда работников бюджетных организаций" было упростить структуру выплат, которая должна была стать прозрачной и понятной для людей, пояснил он. В этом же документе, уточнил он, четко прописано, что "заработная плата в результате реструктуризации этой системы в январе не должна быть ниже той, которая была в прошлом году".

Коснулся новый руководитель администрации и развития Борисовского района и самого города. По его мнению, о наличии местных проблем говорит, прежде всего, увеличение числа обращений. В истекшем году, по его словам, их количество выросло более чем на 30 процентов. Среди проблем он выделил, в частности, невыполнение программы по строительству жилья, задержки зарплат на ряде предприятий, проблемы в аграрном секторе. Вместе с тем, Сергеенко отметил растущий промышленный потенциал Борисова, развитие в районе и сферы услуг. Город, убежден он, должен стать точкой ускоренного развития всего региона.

Посещая "БЕЛДЖИ", глава администрации ознакомился с работой предприятия и провел на заводе личный прием граждан. Сейчас на предприятии занято более 1,3 тысяч человек. В 2019 году объем промышленного производства составил более 20,1 тысяч автомобилей. Большинство машин было продано в России (10,7 тысяч), оставшаяся часть - в Беларуси. Чистая прибыль "БЕЛДЖИ" за прошлый год составила 27,3 миллионов белорусских рублей, уточняет агентство.