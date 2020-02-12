Путин обсудил с Мирзиеевым предстоящие контакты

Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор. Шавкат Мирзиеев позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки.

Лидеры обсудили в том числе и предстоящие контакты на различных уровнях.

Это уже третий международный телефонный разговор президента России с иностранными коллегами за сегодняшний день. С утра Владимир Путин ответил на звонок турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана - обсудили ситуацию в Идлибе, а днем пообщался с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте по урегулированию в Ливии.