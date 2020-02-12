Как коммунальные службы столицы готовятся к непогоде

Несмотря на прогнозируемый метеорологами сильный снегопад, в минувший вторник выпало не более 2-3 сантиметров снега. Однако столица готова и к более сложным погодным условиям. Как готовятся коммунальные службы города к непогоде, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства столицы получает данные об ухудшении погодных условий на основании прогнозов столичной метеослужбы и данных с 39 автоматических дорожных станций и 45 метеовышек, расположенных вблизи основных столичных магистралей. Стационарные метеостанции измеряют высоту снежного покрова, температура дорожного покрытия, скорость и направление ветра. Также приборы определяют тип осадков, температуру замерзания жидкости на поверхности дороги, показатели коэффициента сцепления и скользкости.

"На основании полученных данных составляется прогноз, определяется количество снегоуборочной техники, комплексных бригад и объем противогололедных материалов, необходимых для уборки в каждом районе столицы", - рассказывает Петр Бирюков.

При получении данных об ухудшении погоды и после прохождения сильного снегопада коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы.

По данным Метеобюро Москвы и области, в столице с начала зимы было зафиксировано 46 переходов через нулевую отметку на термометрах. А самый сильный снегопад был 11 января, когда прирост снега составил 6 см. К слову, высота снежного покрова сейчас в столице составляет около 11 сантиметров.