В подвале подмосковной пятиэтажки поселилась дикая лиса

В редких незакрытых подвалах подмосковных многоэтажных домов живут кошки, а жителям одного из домов поселка Деденева, что находится в Дмитровском округе области, "повезло" - подвал их пятиэтажки оккупировала дикая лиса. Об этом жители рассказали в соцсетях.

По словам граждан, животное обитает в подвале уже неделю и ведет себя странно. В частности, постоянно издает громкие звуки. Опасаясь, что животное может быть бешеным, жители вызывали МЧС, но в момент приезда спасателей лисы не оказалось.

В ближайшее время граждане все же намерены выселить из подвала "незваного соседа", для чего обратились в управляющую компанию.