В Хэйлунцзяне начали производить медицинские спецмаски

В провинции Хэйлунцзян введены в эксплуатацию линии по производству медицинских защитных средств.

Фармацевтический комбинат при Харбинской фармацевтической группе "Хаяо" объявил, что официально запущена производственная линия, на которой ежедневно будут изготавливать в среднем 30 тысяч медицинских защитных масок (обычно называемых № 95), 20 тысяч хирургических масок и 600 комплектов медицинской защитной одежды.

Одновременно Цицикарская компания по производству медицинской техники и инструментов "Хэнсинь" запустила в опытно-промышленную эксплуатацию линию, производящую 40 тысяч одноразовых медицинских масок в день.