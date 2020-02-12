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12.02.2020 07:41
Проект: В регионах

В Хэйлунцзяне начали производить медицинские спецмаски

В провинции Хэйлунцзян введены в эксплуатацию линии по производству медицинских защитных средств.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"
В провинции Хэйлунцзян субсидируют производителей медицинских товаров

Фармацевтический комбинат при Харбинской фармацевтической группе "Хаяо" объявил, что официально запущена производственная линия, на которой ежедневно будут изготавливать в среднем 30 тысяч медицинских защитных масок (обычно называемых № 95), 20 тысяч хирургических масок и 600 комплектов медицинской защитной одежды.

Одновременно Цицикарская компания по производству медицинской техники и инструментов "Хэнсинь" запустила в опытно-промышленную эксплуатацию линию, производящую 40 тысяч одноразовых медицинских масок в день.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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