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12.02.2020 07:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии при строительстве дворца культуры исчез миллион рублей

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами администрации Вилюйского района при строительстве дворца культуры.

Поскольку регион расположен в зоне вечной мерзлоты, здания здесь строят по особой технологии. Иногда недостаточно промерзшие грунты приходится промораживать дополнительно. При строительстве дворца культуры в Вилюйске потребовалось выполнить именно такие работы. Предварительным следствием установлено, что должностные лица районной администрации подписали акты об их приемке по завышенным ценам.

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Как отмечено в официальном сообщении регионального следственного управления СК России, районному бюджету причинен ущерб на сумму более миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В республиканской прокуратуре уточнили, что стоимость контракта на термобилизацию грунтов составила девять миллионов рублей. Миллион "уплыл" за счет того, что подрядчик использовал для принудительного промораживания грунта не предусмотренные проектной документацией и не отвечающие установленным требованиям материалы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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