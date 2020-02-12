Во Владивостоке родился мальчик весом 5,4 килограмма

Ребенок весом 5,4 килограмма и ростом 61 сантиметр родился во Владивостоке, сообщается на сайте правительства Приморского края. Таких физические данные соответствуют 1,5 месяцам развития.

Малыш родился 11 февраля. Новорожденный и 35-летняя мама, у которой уже есть дочь восьми лет и сын четырех, чувствуют себя хорошо.

По словам главврача Владивостокского клинического родильного дома №3 Светланы Сагайдачной, предыдущих детей роженица рожала в этом же роддоме, и они тоже отличались хорошим весом - 4800 и 3800 граммов.