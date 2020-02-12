В 12 районах Прикамья ввели карантин из-за гриппа

В двенадцати районах Пермского края приостановлены занятия в школах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На время занятия прекращены в Перми, Чайковском, Уинском, Чернушинском, Еловском, Октябрьском, Осинском, Красновишерском, Ординском, Суксунском, Краснокамском и Сивинском районах.

Это вызвано тем, что по данным санитарных врачей, за последнее время в Прикамье зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 48 процентов.

Кроме того, из-за роста заболеваемости детей до конца недели планируется ввести карантин еще в пяти районах - Чусовском, Добрянском, Александровском и Кишертском.