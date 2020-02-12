Новости

Психиатры рассказали, как снизить риск депрессии у подростков 10:10
В Новороссийске врачи достали из пищевода пациента провода 10:08
Сумма долгов по алиментам обновила исторический максимум 10:06
Аэропорт Норильска закрыт из-за непогоды 10:06
Jaguar приостановит выпуск I-Pace из-за нехватки аккумуляторов 10:03
Армия США создает новый штаб для координации с союзниками в Европе 10:02
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин 09:59
В Москве обстреляли автосалон с иномарками 09:56
Экс-кандидат в президенты Гватемалы приговорен к 15 годам тюрьмы 09:53
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей 09:44
Под Ивановом шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 09:42
Италия столкнулась с острым демографическим кризисом 09:36
В Перми из-за пожара в больнице эвакуировали 420 человек 09:34
В Москве работник метро нашел лежащего на снегу младенца 09:27
Могилевский университет стал крупным инновационным центром СГ 09:27
В 12 районах Прикамья ввели карантин из-за гриппа 09:21
За избиение школьницы в Приморье ответят родители напавших учеников 09:20
Африканский Союз осудил политику Великобритании 09:18
На Украине раскрыли потери техники входе конфликта в Донбассе 09:16
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу 09:09
У нового Kia Mohave в России будет VIP-версия 09:01
Храп назвали симптомом опасной болезни 08:24
Видео: автомобилист без единой царапины пережил чудовищную аварию 08:16
В Челябинске падение метеорита увековечили почтовой открыткой 08:15
Матч НХЛ не был доигран из-за ЧП с хоккеистом 08:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 09:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 12 районах Прикамья ввели карантин из-за гриппа

Текст: Константин Бахарев

В двенадцати районах Пермского края приостановлены занятия в школах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Кемерове все школы закрыли на карантин

На время занятия прекращены в Перми, Чайковском, Уинском, Чернушинском, Еловском, Октябрьском, Осинском, Красновишерском, Ординском, Суксунском, Краснокамском и Сивинском районах.

Это вызвано тем, что по данным санитарных врачей, за последнее время в Прикамье зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 48 процентов.

Кроме того, из-за роста заболеваемости детей до конца недели планируется ввести карантин еще в пяти районах - Чусовском, Добрянском, Александровском и Кишертском.

Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

США заявили о планах обсудить с Россией СНВ-3 и сокращение ядерных запасов
На Украине предложили продать земли для "защиты" от России
В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Запуск космического корабля Cygnus с грузом для МКС перенесли на сутки
Новый коронавирус получил официальное название
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам