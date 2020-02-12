В Прикамье у наркокурьеров изъяли четыре килограмма кокаина

В Пермском крае сотрудники ФСБ задержали двух участников преступного сообщества, которых подозревают в перевозке наркотиков.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном УФСБ, у задержанных была изъята крупная партия наркотика - более четырех килограммов кокаина. Предположительно, наркотические средства они планировали реализовать в Пермском крае.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".