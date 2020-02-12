В Татарстане на родителей завели дело за избиение детей

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело об истязании детей (часть 2 статья 117 УК РФ) в отношении 33-летней женщины и ее 25-летнего сожителя.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в семье проживают трое несовершеннолетних 2004, 2007 и 2012 годов рождения от первого брака подозреваемой, а также четвертый, общий, ребенок 2019 года рождения.

По версии следствия, на протяжении последних нескольких месяцев мужчина и женщина без каких-либо причин систематически избивали всех детей. В правоохранительные органы о произошедшем сообщили соседи фигурантов дела.

- В настоящее время младший ребенок изъят из семьи, остальные переданы родному отцу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении.

В ближайшее время в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения на время следствия.