СК проверит смерть ребенка в иркутской больнице

Следственные органы Иркутской области организовали доследственную проверку после появления в социальных сетях сообщений о гибели ребенка в одной из районных больниц. Как пояснили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, проверка была начата по результатам мониторинга средств массовой информации.

Сообщается, что накануне вечером, в социальных сетях появилась информация о том, что в больнице поселка Магистральный Казачинско-Ленского района скончался ребенок. Также утверждалось, что в медучреждение он поступил 8 февраля с затрудненным дыханием.

"По данному факту следственными органами СК России было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сообщает пресс-служба регионального СК.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение. В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причину смерти. Они, в числе прочего, дадут правовую оценку действиям или бездействию медиков. В частности, сотрудники СК опрашивают родителей умершего ребенка. В больнице изъята необходимая медицинская документация.