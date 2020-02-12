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12.02.2020 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит смерть ребенка в иркутской больнице

Текст: Станислав Крашевский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственные органы Иркутской области организовали доследственную проверку после появления в социальных сетях сообщений о гибели ребенка в одной из районных больниц. Как пояснили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, проверка была начата по результатам мониторинга средств массовой информации.

Фото: iStock
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Сообщается, что накануне вечером, в социальных сетях появилась информация о том, что в больнице поселка Магистральный Казачинско-Ленского района скончался ребенок. Также утверждалось, что в медучреждение он поступил 8 февраля с затрудненным дыханием.

"По данному факту следственными органами СК России было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сообщает пресс-служба регионального СК.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение. В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причину смерти. Они, в числе прочего, дадут правовую оценку действиям или бездействию медиков. В частности, сотрудники СК опрашивают родителей умершего ребенка. В больнице изъята необходимая медицинская документация.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Халатность врачей

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