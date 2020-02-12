Бастрыкин поручил помочь 101-летней блокаднице из Осетии

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение правоохранителям разобраться в истории 101-летней жительницы Северной Осетии Александры Левченко. Она пережила блокаду Ленинграда, но не может получить соответствующий статус и все полагающиеся такому человеку льготы из-за потери документов. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Как выясняется, пенсионерка долгие годы пытается доказать, что пережила блокаду Ленинграда. Однако документы, подтверждающие это, оказались потеряны. Чиновники уверяют, что никаких данных о нахождении Александры Ивановны в блокадном Ленинграде не сохранилось. Ей предлагают обратиться в суд, но для подтверждения фактов нужны живые свидетели, которых нет.

Ситуации, в которую попала Александра Левченко, был посвящен сюжет, показанный по одному из федеральных телеканалов.

Председатель СК России дал указание руководителю ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу оказать всю возможную помощь пенсионерке в восстановлении необходимых документов для подтверждения ее статуса.