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12.02.2020 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин поручил помочь 101-летней блокаднице из Осетии

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение правоохранителям разобраться в истории 101-летней жительницы Северной Осетии Александры Левченко. Она пережила блокаду Ленинграда, но не может получить соответствующий статус и все полагающиеся такому человеку льготы из-за потери документов. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Как выясняется, пенсионерка долгие годы пытается доказать, что пережила блокаду Ленинграда. Однако документы, подтверждающие это, оказались потеряны. Чиновники уверяют, что никаких данных о нахождении Александры Ивановны в блокадном Ленинграде не сохранилось. Ей предлагают обратиться в суд, но для подтверждения фактов нужны живые свидетели, которых нет.

Ситуации, в которую попала Александра Левченко, был посвящен сюжет, показанный по одному из федеральных телеканалов.

Председатель СК России дал указание руководителю ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу оказать всю возможную помощь пенсионерке в восстановлении необходимых документов для подтверждения ее статуса.

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