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12.02.2020 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе наказали пранкера, катающегося по полу в магазине

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставрополе суд арестовали на 15 суток пранкера, который катался почти голым по полу в магазине. Приговор вынесли и его знакомым, помогавшим молодому человеку в съемке ролика, сообщили "РГ" в краевом управлении МВД России.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как молодой человек в одном из супермаркетов краевой столицы раздевается до трусов, после чего он разливает жидкое мыло и начинается кататься по скользкому полу.

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Этот инцидент вызвал волну возмущения среди местных жителей, а вскоре историей заинтересовались правоохранители. Они нашли шутника, а также его друзей, которые также участвовали в розыгрыше. Всех их арестовали.

- Районным судом города Ставрополя молодым людям назначено наказание в виде административного ареста. Главное действующее лицо проведет под арестом 15 суток, его помощники - 5 и 10 суток, - заявили в ГУ МВД России по СК.

Их привлекли по части второй статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

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