В Дагестане пожар уничтожил здание мечети

В Дагестане произошел пожар в здании хасавюртской мечети. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МЧС.

От пожара сгорело трехэтажное помещение, в котором располагались мечеть и столовая. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания.

Отметим, что в зимнее время пожары участились в разных городах и районах республики. Часто это связано с использованием самодельных газовых нагревателей и электрообогревателей.

"РГ" писала о двух крупных пожарах в Махачкале. Вначале вспыхнул огонь на складе со спортивным инвентарем. Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

Склад полностью сгорел. При этом огонь перекинулся на крышу соседнего здания, где располагается министерство промышленности и энергетики Дагестана. Всех сотрудников срочно эвакуировали.

По счастливой случайности, жертв удалось избежать.