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12.02.2020 19:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане пожар уничтожил здание мечети

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане произошел пожар в здании хасавюртской мечети. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МЧС.

От пожара сгорело трехэтажное помещение, в котором располагались мечеть и столовая. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания.

Отметим, что в зимнее время пожары участились в разных городах и районах республики. Часто это связано с использованием самодельных газовых нагревателей и электрообогревателей.

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"РГ" писала о двух крупных пожарах в Махачкале. Вначале вспыхнул огонь на складе со спортивным инвентарем. Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

Склад полностью сгорел. При этом огонь перекинулся на крышу соседнего здания, где располагается министерство промышленности и энергетики Дагестана. Всех сотрудников срочно эвакуировали.

По счастливой случайности, жертв удалось избежать.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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