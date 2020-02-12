В Петербурге отметили юбилей крупнейшей гимназии

В Петербурге в Большом концертном зале "Октябрьский" отметили 30-летний юбилей гимназии №56. Данная школа известна на всю страну, здесь обучается свыше трех тысяч учеников, это крупнейшее среднее учебное заведение на Северо-Западе страны.

Как сообщает администрация Петербурга, гимназия №56 входит в число 200 лучших школ России. В школе работают три заслуженных учителя России, 83 сотрудника имеют звание почетных работников общего образования, 14 человек являются отличниками народного просвещения, а 30 педагогов - обладатели нагрудных знаков "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга".

История гимназии началась в 1990-м году, когда в рядовую школу №56 устроилась директором Майя Пельдес. Уже на следующий год учебное заведение получило статус гимназии, стали открываться новые корпуса, вводиться уникальные методики.

Сейчас в гимназии №56 есть дошкольное отделение, две начальные школы, средняя и старшая школы, а также центр дополнительного образования и психолого-педагогический медико-социальный центр.