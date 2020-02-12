В Петрозаводске полиция нашла подростков, которые избивали птицу

В Петрозаводске в среду в соцсети появилось видео, на котором трое молодых людей издеваются над птицей, скорее всего, вороной. Этот ролик вызвал огромный общественный резонанс.

Троих "героев" вычислили сразу. Оказалось, что они имеют отношению к одному из средних специальных профессиональных учебных заведений. Одного юношу отчислили еще в прошлом году, второй перестал быть учащимся после сегодняшнего скандала, третьему также вручат документы об отчислении.

После разразившегося скандала один из трех подростков записал обращение в соцсети: он заявил, что раскаялся и больше так не будет поступать.

В МВД Карелии "РГ" сообщили, что сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проведут профилактические беседы с учащимися учебного заведения, издевавшимися над птицей. Уточняется их возраст.