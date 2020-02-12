В Поморье 82-летнего пенсионера заподозрили в убийстве жены

В городе Новодвинске Архангельской области 82-летний местный житель подозревается в убийстве 78-летней супруги.

Как сообщили в СК по Архангельской области и НАО, сейчас подозреваемый находится в больнице. Его дочь, которая пришла проведать родителей, обнаружила в квартире тело матери с множественными ножевыми ранениями. У отца были травмированы предплечья. По данным следствия, после убийства супруги пожилой мужчина пытался покончить с собой.

Возбуждено уголовное дело. Допросить пенсионера следователи пока не могут ввиду его состояния здоровья, поэтому мотив преступления еще не установлен.

Известно, что недавно пенсионер перенес инсульт. По прогнозам врачей, пациент сможет отвечать на вопросы только через две недели.