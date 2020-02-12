Крымчанин потратил взятые на открытие бизнеса 38 млн рублей

Житель Симферополя за два года потратил более 38 миллионов рублей, взятых в долг у предполагаемой бизнес-партнерши.

До регистрации индивидуальным предпринимателем он работал супервайзером на одном из местных молочных заводов. В качестве ИП симферополец собирался торговать мясопродуктами, для чего предложил вложиться в дело 30-летней землячке, сообщает KP.Ru.

По данным издания, за два года мужчина взял в долг более 38 миллионов рублей. Не получив обещанного дохода от совместного предприятия, бизнес-партнерша обратилась в полицию.

- Правоохранителям даже не удалось арестовать имущество подозреваемого, ведь никакого имущества у мужчины не оказалось, - отмечает издание.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы до двух лет.