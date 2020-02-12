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12.02.2020 13:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Совфед одобрил закон о крымчанах - ветеранах военной службы

Текст: Галина Мисливская
Проживающие в Крыму военнослужащие смогут претендовать на получение звания "ветеран военной службы". Такой закон одобрил в среду на пленарном заседании Совет Федерации.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Согласно документу, звание ветерана военной службы будет присваиваться военнослужащим, в том числе уволенным в запас, постоянно проживавшим и проходившим военную службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Претендовать на звание ветерана могут также те, кто служил в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, а также награжденные российскими и советскими орденами или медалями, знаками отличия РФ и почетными званиями СССР или РФ. Главное условие - общая продолжительность военной службы должна быть не менее 20 лет.

По оценке военных комиссариатов Республики Крым и г. Севастополя, число потенциальных ветеранов военной службы на полуострове составляет около 1000 человек, говорится в сопроводительных документах.

"Вместе с тем, они подавляющим большинством безоговорочно поддержали и активно участвовали в событиях "Крымской весны", а проживая в Крыму, всегда считали Россию своей Родиной, принимали и принимают активное участие во всех общественно-политических процессах, происходящих на территории полуострова", - говорится в пояснительной записке.

"Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами Российской Федерации и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ", - уверены авторы инициативы.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с момента официального опубликования.

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