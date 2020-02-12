Новости

В Москве спасли девочку-гимнастку, упавшую с высоты 14:39
Бастрыкин поручил помочь 101-летней блокаднице из Осетии 14:37
Турция отправила в Германию "черные ящики" с разломившегося самолета 14:36
В два раза улучшилось качество воздуха в Москве 14:34
Новый электрокроссовер Skoda: объявлено имя 14:22
Почему в руководстве Беларуси недовольны работой с обращениями граждан 14:22
Песков: Крым не может быть объектом размена в переговорах о поставках воды 14:14
В Петрозаводске полиция нашла подростков, которые избивали птицу 14:09
Торговавшая кроссоверами марка ушла с российского рынка 14:00
В Самаре у студентов появились цифровые зачетные книжки 13:59
Президент ФПА: Верховный суд выступает за гуманизацию системы наказаний 13:59
В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского 13:58
Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге 13:58
В Удмуртии появилась вакансия ловца кур 13:57
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда 13:54
Минздрав пригрозил завышающим цены аптекам лишением лицензии 13:50
Автоэксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра 13:40
В автобусах Москвы начали хвалить пассажиров за оплату проезда 13:38
Матвиенко высоко оценила уровень партнерства России и Сербии 13:37
Украинцев и белорусов примут в гражданство РФ без экзамена 13:32
В Прикамье судебный пристав нашел должника, приручив его собаку 13:32
На Кубани продавец зарубил семейную пару, отказавшуюся купить мясо 13:30
В Беларуси снизилось число тяжких преступлений 13:25
СМИ: Турция усиливает военную группировку в Сирии 13:24
В Петербурге решили оштрафовать пациентку, сбежавшую от карантина 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 14:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По уши в беде

Нечистоты из таганрогской многоэтажки травят малышей в соседнем детсаду
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Неделя - Юг России № 30(8084)
Жители дома 111/17 по улице Дзержинского в Таганроге вот уже два года живут со сломанной канализацией. Примерно раз в два месяца старые, отслужившие свой век трубы забиваются и нечистоты выливаются из люков во дворе, заполняют площадку перед домом и текут в соседний детский сад. Жить в таких условиях просто унизительно, не говоря уже о санитарном состоянии всего района. Тем не менее местная управляющая компания и администрация города фактически ничего не делают, чтобы исправить ситуацию.
Татьяна Поливанова: Когда происходит очередной разлив нечистот, площадка перед домом заполняется зловонной жижей, которая устремляется к детскому саду. Фото: Тагир Раджавов/РГ Татьяна Поливанова: Когда происходит очередной разлив нечистот, площадка перед домом заполняется зловонной жижей, которая устремляется к детскому саду. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Татьяна Поливанова: Когда происходит очередной разлив нечистот, площадка перед домом заполняется зловонной жижей, которая устремляется к детскому саду. Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Дом 1958 года постройки, в нем три подъезда и, соответственно, три выпуска канализации. Все сломаны. Мирные переговоры с управляющей компанией ни к чему не привели. Нас все время кормят обещаниями и ничего не делают, - негодует жительница дома Лариса Царионова. - Когда наш сосед отремонтировал сам один из подъездов, коммунальщики приписали эту работу себе. Постоянные вызовы водоканала, прокуратуры и администрации города закончились тем, что на одном выпуске нам поменяли трубу. И то только в доме, а ведь она забивается на выходе, и грязная вода из канализации все равно льется через люки.

Фото: Руслан Алибеков
Жители Каспийска выступили за сохранение коррекционного детского дома

Более того, как говорят жители, коммуникации внутри дома находятся ниже уровня "водоканальных" канализационных сетей, которые проложены вне дома. Отрицательный сток приводит к тому, что в трубах под полами постоянно находится зловонная жижа. Металл в этих трубах проржавел полностью и превратился в труху. Когда люди вскрыли полы, то схватились за голову: коммуникации могут лопнуть в любой момент, и тогда стоки растекутся под домом.

Андрей Нехаев из квартиры № 1 на первом этаже третий год живет со вскрытыми полами. В 2018 году, когда коммунальщики пообещали ремонт, он на радостях, чтобы дело пошло быстрее, снял все доски над злополучной трубой. "Все нечистоты скапливаются у нас под полами и текут под дом. Представьте, в какой ад превратилась жизнь моей семьи. Как только коммунальщики пообещали все исправить, я сразу вскрыл полы. До сих пор ждем". В итоге полы Нехаев снова заколотил временными досками. Но квартира, конечно, уже стала непригодной для жизни. "Мы регулярно платим за ЖКУ, куда же уходят все наши деньги?" - спросила нас бабушка из соседнего подъезда и заплакала.

А рядом работает детский сад для малышей с речевыми нарушениями. Вытяжка кухни и окна спален выходят в зловонный двор, и вентиляционная система затягивает в помещения тошнотворные запахи.

- Когда происходит очередной разлив нечистот, мы вынуждены закрывать окна. Но тем самым мы нарушаем режим проветривания, фактически ущемляем права детей, - возмущается заведующая детским садом Валентина Меркулова.

Фото: Алексей Калабин
В дагестанских селах меценаты построили детские образовательные центры

Интересно, а если в результате постоянных протечек произойдет отравление детей этими нечистотами, кто понесет ответственность? И стоит ли дожидаться трагедии, почему не исправить все заранее? На эти вопросы мы так и не получили ответ. Местные жители считают, что реально управляющей компанией руководит местная политическая деятельница Лариса Овсиенко. К слову, она же является председателем постоянной комиссии городской думы по ЖКХ. А значит, просто обязана была отреагировать на беду горожан.

Мы позвонили председателю, но нарвались на откровенное хамство "народной избранницы" (запись разговора есть в распоряжении редакции). Овсиенко опровергла слухи о том, что является фактическим владельцем управляющей компании. Сказала лишь, что она помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области и депутат города Таганрога. "Зачем вы мне звоните на сотовый телефон?! Кто дал номер?! Я вам по этому вопросу не помогу. Все!" - отругала она журналиста, а затем бросила трубку и перестала отвечать на звонки. Мы отправили официальный запрос в городскую думу, но там пока молчат.

К счастью, глава Таганрога Инна Титаренко отреагировала на ситуацию незамедлительно. Она сообщила, что наши вопросы официально перенаправлены Овсиенко, ей рекомендовано подготовить ответ журналистам в установленный законом срок (хотя ответа пока нет). А кроме того, выказала готовность принять все возможные меры для исправления ситуации со злополучным домом. Мы обязательно проследим за тем, чтобы проблема жителей была все-таки решена.

Комментарий

Татьяна Поливанова, общественный деятель:

- Таганрог давно переживает коммунальный коллапс: проваливаются коллекторы и дороги, разрушаются коммуникации, уходят под землю автомобили. Дошло теперь и до такой унизительной ситуации, когда люди вынуждены жить в собственных нечистотах. Мы ждем, когда руководство Таганрога все-таки отреагирует на проблему жителей. Я считаю, что чиновники за свое преступное бездействие должны нести ответственность по закону.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Песков: Крым не может быть объектом размена в переговорах о поставках воды
Памфилова рассказала о ходе работы над поправками в избирательное законодательство
В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин