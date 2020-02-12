Жители дома 111/17 по улице Дзержинского в Таганроге вот уже два года живут со сломанной канализацией. Примерно раз в два месяца старые, отслужившие свой век трубы забиваются и нечистоты выливаются из люков во дворе, заполняют площадку перед домом и текут в соседний детский сад. Жить в таких условиях просто унизительно, не говоря уже о санитарном состоянии всего района. Тем не менее местная управляющая компания и администрация города фактически ничего не делают, чтобы исправить ситуацию.

- Дом 1958 года постройки, в нем три подъезда и, соответственно, три выпуска канализации. Все сломаны. Мирные переговоры с управляющей компанией ни к чему не привели. Нас все время кормят обещаниями и ничего не делают, - негодует жительница дома Лариса Царионова. - Когда наш сосед отремонтировал сам один из подъездов, коммунальщики приписали эту работу себе. Постоянные вызовы водоканала, прокуратуры и администрации города закончились тем, что на одном выпуске нам поменяли трубу. И то только в доме, а ведь она забивается на выходе, и грязная вода из канализации все равно льется через люки.

Более того, как говорят жители, коммуникации внутри дома находятся ниже уровня "водоканальных" канализационных сетей, которые проложены вне дома. Отрицательный сток приводит к тому, что в трубах под полами постоянно находится зловонная жижа. Металл в этих трубах проржавел полностью и превратился в труху. Когда люди вскрыли полы, то схватились за голову: коммуникации могут лопнуть в любой момент, и тогда стоки растекутся под домом.

Андрей Нехаев из квартиры № 1 на первом этаже третий год живет со вскрытыми полами. В 2018 году, когда коммунальщики пообещали ремонт, он на радостях, чтобы дело пошло быстрее, снял все доски над злополучной трубой. "Все нечистоты скапливаются у нас под полами и текут под дом. Представьте, в какой ад превратилась жизнь моей семьи. Как только коммунальщики пообещали все исправить, я сразу вскрыл полы. До сих пор ждем". В итоге полы Нехаев снова заколотил временными досками. Но квартира, конечно, уже стала непригодной для жизни. "Мы регулярно платим за ЖКУ, куда же уходят все наши деньги?" - спросила нас бабушка из соседнего подъезда и заплакала.

А рядом работает детский сад для малышей с речевыми нарушениями. Вытяжка кухни и окна спален выходят в зловонный двор, и вентиляционная система затягивает в помещения тошнотворные запахи.

- Когда происходит очередной разлив нечистот, мы вынуждены закрывать окна. Но тем самым мы нарушаем режим проветривания, фактически ущемляем права детей, - возмущается заведующая детским садом Валентина Меркулова.

Интересно, а если в результате постоянных протечек произойдет отравление детей этими нечистотами, кто понесет ответственность? И стоит ли дожидаться трагедии, почему не исправить все заранее? На эти вопросы мы так и не получили ответ. Местные жители считают, что реально управляющей компанией руководит местная политическая деятельница Лариса Овсиенко. К слову, она же является председателем постоянной комиссии городской думы по ЖКХ. А значит, просто обязана была отреагировать на беду горожан.

Мы позвонили председателю, но нарвались на откровенное хамство "народной избранницы" (запись разговора есть в распоряжении редакции). Овсиенко опровергла слухи о том, что является фактическим владельцем управляющей компании. Сказала лишь, что она помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области и депутат города Таганрога. "Зачем вы мне звоните на сотовый телефон?! Кто дал номер?! Я вам по этому вопросу не помогу. Все!" - отругала она журналиста, а затем бросила трубку и перестала отвечать на звонки. Мы отправили официальный запрос в городскую думу, но там пока молчат.

К счастью, глава Таганрога Инна Титаренко отреагировала на ситуацию незамедлительно. Она сообщила, что наши вопросы официально перенаправлены Овсиенко, ей рекомендовано подготовить ответ журналистам в установленный законом срок (хотя ответа пока нет). А кроме того, выказала готовность принять все возможные меры для исправления ситуации со злополучным домом. Мы обязательно проследим за тем, чтобы проблема жителей была все-таки решена.

Комментарий

Татьяна Поливанова, общественный деятель:

- Таганрог давно переживает коммунальный коллапс: проваливаются коллекторы и дороги, разрушаются коммуникации, уходят под землю автомобили. Дошло теперь и до такой унизительной ситуации, когда люди вынуждены жить в собственных нечистотах. Мы ждем, когда руководство Таганрога все-таки отреагирует на проблему жителей. Я считаю, что чиновники за свое преступное бездействие должны нести ответственность по закону.