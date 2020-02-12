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12.02.2020 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

Текст: Тимур Алиев

Житель Волгограда получил смертельные ранения при спуске на надувной подушке со склона Мамаева кургана. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по региону Владимир Суров.

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По предварительным данным, погибший со своей девушкой решили покататься на тюбинге с Мамаева кургана. 24-летний парень сидел впереди. После разгона надувная подушка въехала в кирпичную кладку. Как выяснилось, в этом месте подземные коммуникации выходили на поверхность.

Пару госпитализировали, но спасти жизнь молодого человека не удалось. Его спутница находится с травмами в больнице, угрозы жизни нет.

Чтобы избежать подобных случаев, участок южного склона, с которого люди катались на санках, лыжах и надувных подушках засыпали песком.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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