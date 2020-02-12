Девять лет в психбольнице: Уралец потребовал компенсацию за судебную ошибку

Житель Екатеринбурга обратился в юридическое бюро: в 2006 году его обвинили в преднамеренном убийстве, признали невменяемым и отправили на девять лет в психбольницу. Лишь в 2017-м выяснилось, кто был настоящим преступником. Сейчас мужчина намерен получить компенсацию за проведенные в больнице годы. Между тем "РГ" попыталась разобраться в деле 14-летней давности, и в нем оказалось все не так очевидно.

Итак, в 2005 году в парке Победы в Екатеринбурге обнаружили тело женщину-спортсменки. Подозрение пало на вышеназванного мужчину. Как отметили юристы конторы, куда он пришел за помощью, не на следствии, ни в суде свою вину он не признавал, уверял, что преступление совершил не он, но его все же приговорили к принудительному лечению в психоневрологическом диспансере.

В Свердловском областном суде обращают внимание на один немаловажный факт - фигурант привлек внимание правоохранительных органов неспроста: он проходил подозреваемым по факту нападения на другую женщину в том же районе и в то же время.

"Когда в 2006 году Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассматривал обстоятельства убийства спортсменки, расследовалось еще одно дело - о нападении на женщину на Уралмаше. И если в случае со спортсменкой все было неочевидно, так как она погибла, то в случае с покушением ситуация была иной: женщина выжила, а напавшего на нее задержали прохожие. Он сначала несколько раз прыснул из баллончика в лицо своей жертвы, потом набросился на нее с молотком и начал бить по голове. Она пыталась закрыть лицо, кричала. На помощь ей пришли очевидцы, которые задержали его с поличным", - рассказала "РГ" пресс-секретарь инстанции Екатерина Масленникова.

По ее данным, в этой части фигурант свою вину не отрицал. Адвокаты тогда просили переквалифицировать статью на более мягкую, мотивируя тем, что если бы их подзащитный действительно хотел убить свою жертву, то сделал бы это.

Таким образом, по двум эпизодам нападения (на Уралмаше и в парке Победы) по заключению психиатра фигурант был признан невменяемым (то есть не подлежал уголовной ответственности по состоянию здоровья) и был направлен на лечение. Отбыл все девять лет под присмотром врачей и вышел на свободу.

Позднее действительно выяснилось, что к нападению на спортсменку в парке он не причастен: в 2017 году был задержан подозреваемый, который дал подробные признательные показания по этому эпизоду.

"Возникли сомнения, были назначены дополнительные экспертизы. На этом основании президиум Свердловского областного суда отменил постановление по части 4 статьи 111 УК РФ и дело вернул прокурору для устранения недостатков. Обратно от него материалы в суд не поступали", - пояснили в пресс-службу инстанции.

Юристы со слов клиента рассказали: спустя год после выхода из психбольницы ему сообщили, что поймали настоящего убийцу. Прокуратура стала добиваться его реабилитации и отмены приговора. Верховный суд обращение поддержал и фигуранта реабилитировали. "При этом, ему сказали просто: извините, что произошла судебная ошибка", - говорят в бюро. Там намерены подготовить все необходимые документы, которые в ближайшее время будут направлены в суд.

В гражданском порядке бывший пациент психбольницы действительно имеет право на реабилитацию и на компенсацию морального вреда в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности. Суд рассмотрит иск и вынесет решение о возмещении за счет государственной казны. В конкретном рассматриваемом случае - только по делу об убийстве девушке в парке. Этого права у заявителя никто не отнимает.

Но в психиатрическую клинику он был помещен не только по этому обвинению. "Более того, - отметили в облсуде, - в его криминальной биографии есть и другие подобные факты: ранее его уже пытались привлечь за тяжкие преступления, но он не подлежал уголовной ответственности по состоянию здоровья".