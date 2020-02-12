На Урале младенца выписали из больницы с обломком катетера в теле

В Нижнем Тагиле после выписки из перинатального центра в теле новорожденной остался обломок катетера. По этому случаю организована проверка.

Девочка родилась 19 января. 22 января ее должны были выписать, но врачи сообщили, что в теле ребенка осталась часть катетера. Тогда младенца с матерью отправили в больницу в Екатеринбург.

Родственники подали заявление в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила. Эту информацию подтвердили "РГ" в ведомстве, подчеркнув, что организована проверка.

Разбирается в ситуации и минздрав Свердловской области.

- Министр назначил проверку этой информации, - сообщил "РГ" пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.