Чем ближе 75-летие Победы, тем больше попыток исказить и оболгать подвиг наших дедов и прадедов.

Нетрудно предвидеть, что пик фальсификаций придется на три оставшихся до Дня Победы месяца. Мы собрали самые вредоносные мифы, искажающие правду о Второй мировой войне. К ним нужно быть готовыми, и не только эмоционально.

1. Вторую мировую войну развязали СССР и Германия

Это утверждение - апогей подлости. Были времена и хуже, но даже в разгар "холодной войны", когда была реальная угроза обмена ракетно-ядерными ударами СССР и США, наши заклятые друзья выбирали выражения. Максимум, на что отваживались, - это зловещим шепотом вещать о "секретных протоколах" Пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом.

Один скандально известный писатель миллионными тиражами (не на Западе - у нас) издавал книги, в которых с маниакальным упорством доказывал, что Гитлер напал на СССР только для того, чтобы Сталин не напал на Германию.

Следуя этой логике, надо полагать, Гитлер взял Париж только для того, чтобы французы не оккупировали Берлин. Так?

Но всегда мир разделял беллетристику от истории. Сегодня, увы, правила игры изменились. Даже серьезные историки считают возможным врать, не опасаясь ответственности и имиджевых потерь. Потому что ушло поколение людей, которое помнит, кто на кого напал - и 1 сентября 1939 года, и 22 июня 1941 года. И этих знаний вполне достаточно, чтобы выиграть спор с любым поклонником "переосмысления истории".

2. Европу освобождал "рядовой Райан" и "украинцы"

Недавно президент Украины сделал "историческое" открытие: Освенцим освобождала Львовская дивизия. То есть львовяне. А разгромили фашистов в Европе украинские фронты. Значит, Россия ни при чем.

Вообще-то это плагиат. Жонглировать наименованиями советских армий и фронтов первым стал посол США в Сербии Майкл Кирби. В 2014 году он психовал из-за визита Путина на празднование освобождения Белграда. И выдвинул инициативу: поскольку Белград освобождала (по его мнению) "третья украинская армия", то надо пригласить в Сербию украинского лидера. А российского - не приглашать.

Автор этих строк был в тот момент в Белграде. Трудно передать, какой там был взрыв эмоций. И как только не высмеивали Кирби. Сербы в ладу со своей исторической памятью. Всем миром американцам разъяснили прописные истины. Что на самом деле Белград освобождала не "третья украинская армия" (таковой в природе не существовало), а войска 3-го Украинского фронта. Но части, входившие в состав фронта, не формировались по национальному признаку. Воевали все народы Советского Союза: все-все-все.

Ладно, американцы. Но на Украине что, этого не знают?

Что касается концлагерей, то рекомендую освежить в памяти хронику освобождения Дахау. 29 апреля 1945 года в лагерь вошли солдаты 45-й дивизии американской армии. Потрясенные зверствами фашистов, американцы расстреляли без суда и следствия 560 немецких солдат. События вошли в историю как "бойня в Дахау". В мае 1945 года провели расследование и решили не наказывать военных США за этот срыв.

Американец раздает сигареты освобожденным узникам Дахау. Фото: GettyImages

Тут важно правильно расставить акценты. Через Дахау прошли около 250 тысяч человек из 24 стран. 70 тысяч погибли, в том числе 12 тысяч советских военнопленных. Охранники Дахау - звери, которые заслужили свою участь. Но... Все-таки их надо было судить. Дело в том, что в том же 1945-м многие фашистские высокопоставленные чины врали, что не ведали, какие зверства творятся в лагерях. Прочитайте мемуары личного архитектора Гитлера рейхсминистра вооружений и боеприпасов Альберта Шпеера. На его предприятиях погибали сотни тысяч узников, а он "ничего не видел, ничего не знал". Когда узнал (уже на суде) - "был потрясен".

Вот для этого и нужны были не самосуды, а полноценные суды над охранниками лагерей смерти. На них они охотно рассказывали, от кого получали приказы, кто лично инспектировал лагеря.

Да, кстати, вы представляете, если бы на месте тех американских солдат были наши? Какими бы варварами нас называли?..

3. Эйзенхауэр взял Берлин

Автор этих строк стал свидетелем удивительной сцены на международной конференции историков. Женщина - профессор из США рассказывает американскую версию финала Второй мировой войны. Берлин мог взять штурмом генерал Дуайт Эйзенхауэр. Но не стал брать. Почему? Просто чтобы не ссориться со Сталиным...

Эйзенхауэр докладывает в Лондоне о действиях войск союзников. Фото: AP

Смех в зале. Женщина спокойно обводит глазами коллег и говорит: "Я знаю, почему вы смеетесь. И я знаю историю тех событий. Но в наших учебниках истории это записано именно так".

Историки из США знают правду, но предпочитают ее замалчивать

...Идея опередить Красную армию и взять Берлин у союзников действительно была. Черчилль отправил телеграмму с таким предложением генералу Айку (так за глаза все звали Эйзенхауэра). 12 апреля американская 9-я армия захватила плацдарм восточнее Эльбы в 120 км к западу от Берлина. Также была надежда, что у группы армий британского фельдмаршала Монтгомери есть шанс приблизиться к Берлину раньше русских. Но союзники трезво оценили свои потери: 100 тысяч солдат! "Слишком высокая цена", - резюмировал Эйзенхауэр. И предписал Монтгомери наступать на Гамбург и Киль.

Поверженный Берлин, Бранденбургские ворота. Победители. Фото: GettyImages

Собственно, это все. А теперь сами решите: можно ли чисто гипотетические планы американцев и британцев, от которых они сами же отказались, объявлять историческим фактом? И на такой базе писать школьные учебники?

4. Если бы не ленд-лиз, СССР бы не выстоял

Поставки оружия, техники, боеприпасов, топлива, продуктов и лекарств по системе ленд-лиза для СССР были полезны. Ведь только за первые полгода войны наша армия утратила больше 5 млн единиц стрелкового оружия. Во время обороны Москвы доходило до того, что сам Сталин лично обзванивал воинские части, чтобы изыскать для защитников столицы сотню дополнительных пистолетов-пулеметов.

Вопрос - в своевременности поставок из США. Пересмотрите фронтовую хронику осени 1941-го. Во время московского парада 7 ноября 1941 года ополчение уходит на фронт с пулеметами "Кольт" и "Льюис". Еще у ополченцев были древние трофейные польские пулеметы wz.35 "Браунинг" и германские MG.08.

В цифрах поставки по системе ленд-лиза выглядят внушительно. Едва ли не каждый десятый танк у нас был импортным. В общей сложности мы получили из США более 7,1 тыс. танков, а из Великобритании - 5,1 тыс. По разным оценкам, это от 10 до 13% от советского производства. Но дорога ложка к обеду. Еще в сентябре 1941 года Сталин направил письмо Черчиллю и Рузвельту. Суть послания: над Советским Союзом нависла смертельная угроза, которую можно было снять открытием второго фронта и срочной отправкой в СССР минимум 400 самолетов и 500 танков ежемесячно.

Нас как бы "услышали". США и Великобритания обязались в течение девяти месяцев поставить СССР 4500 танков. Сколько их реально прибыло? До конца 1941 года из Великобритании - 466 танков. Из США отправили только 182 танка, которые в 1941-м так и не дошли к месту назначения.

Все помнят отличные истребители "Аэрокобра". Но не все знают, что в 1941 году СССР их из Англии получил всего... 11 штук!

При этом с 22 июня по 31 декабря 1941 года Красная армия все-таки пополнилась 5,4 тыс. танков и 8,2 тыс. боевых самолетов. То есть основную долю дала советская промышленность.

Конечно, ленд-лиз сократил число наших потерь и увеличил потери вермахта. Кроме танков мы получили 22 тыс. самолетов, 13 тыс. зенитных и противотанковых орудий, 427 тыс. автомашин, 560 кораблей и судов, 35 тыс. мотоциклов, 8 тыс. тракторов, 345 тыс. тонн взрывчатки, 127 тыс. тонн пороха, 4,4 тыс. тонн продовольствия и т.д.

Отдельное спасибо американцам за пенициллин и другие лекарства. Но ленд-лиз никогда не был благотворительностью. Их промышленность работала, наш солдат воевал. В 1945-м Европа лежала в руинах, а США стали мировым экономическим лидером. Они обязаны нашим солдатам, а мы - их экономике. И только так.

А главное: полноценные поставки нам начались только после того, как стало ясно, что Советский Союз сможет и в одиночку победить Германию.

5. Советский Союз дружил с Германией, Сталин тайно встречался с Гитлером

СССР не дружил, а торговал с Германией. Точно так же, как торговала с Гитлером вся Европа. Еще мы предоставляли полигоны и учебные центры для подготовки немецкой армии. Не ожидая, что эта армия пойдет на нас войной.

Нет ни единого документального доказательства того, что Сталин и Гитлер встречались лично

Но Сталин не встречался с Гитлером: ни явно, ни тайно. Хотя чисто гипотетически в начале XX века в Вене они могли пересекаться. Адольф Гитлер родился в Австрии и жил в Вене, переехав в Мюнхен лишь весной 1913 года. В том же 1913-м, гуляя в роскошном венском парке Шенбрунн, он - опять-таки чисто гипотетически - мог раскланиваться со Сталиным, который квартировал по соседству с Шенбрунном и ежедневно там прогуливался. Позже, когда они возглавили СССР и Германию, им, вероятно, было о чем поговорить. Но нет никаких документальных доказательств встреч лидеров Германии и СССР.

А вот с лидерами Великобритании и США Сталин поддерживал тесные контакты. Было много личного, например, Сталин регулярно отправлял Уинстону Черчиллю коньяк. Черчилль тоже посылал Сталину дорогие подарки. Так, радиола от Черчилля до сих пор стоит на Ближней даче Сталина в Кунцеве. Она функциональна. Черчилль также вручил Сталину "меч Сталинграда", выкованный по указу короля Англии Георга VI... Что правда, то правда: Сталин, Черчилль и Рузвельт (затем Трумэн) во время встреч в Тегеране, Ялте и Потсдаме решали судьбу Европы, рисовали границы стран. Хотя в современном Евросоюзе это всем неприятно слышать.

Черчилль вручает Сталину "меч Сталинграда" в знак благоговения перед подвигом советских воинов. Фото: GettyImages

И еще. Напомним: Германия была хозяйкой летних Олимпийских игр 1936 года. Хотя уже исповедовала нацизм, и там работал страшный Заксенхаузен, а фашисты преследовали политических оппонентов. Но Олимпиаду лидеры демократии не стали игнорировать. По числу золотых медалей германские атлеты заняли первое место, на втором - США. При этом расизм на Олимпиаде просто зашкаливал: Гитлер не пожелал пожать руку чернокожему Джесси Оуэнсу. Но это не мешало Европе и всему миру считать рукопожатной саму Германию. На Олимпиаду приехали 4 миллиона болельщиков, а в Играх участвовали 49 стран. Не было ни одного атлета из СССР. Это к вопросу, кто и с кем перед началом Второй мировой войны обнимался и дружил.