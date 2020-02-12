Российские инспекторы посетят военный объект в Нидерландах

Группа российских инспекторов посетит 12 февраля военный объект вооруженных сил Нидерландов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, это будет однодневный визит, который организуется с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники, пишет газета ВС РФ "Красная звезда". Уточняется, что специалисты из России побывают на военном объекте в месте его обычного расположения в мирное время. Состоится брифинг, на котором российская сторона получит все необходимую информацию о личном составе и вооружениях.

Напомним, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также сообщают об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.