Сирийские саперы разминировали 15 процентов Маарет-эн-Нуумана

Сирийские саперы разминировали около 15 процентов территории города Маарет-эн-Нууман провинции Идлиб. Он был освобожден от боевиков в ходе контрнаступления.

Военные САР обнаружили около 75 неразорвавшихся снарядов и мин. Несколько крупных снарядов были взорваны на месте. В течение месяца они намерены зачистить весь город от взрывных устройств, передает РИА Новости.

В результате проведенной в августе прошлого года операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, занятые террористами с 2014 года.