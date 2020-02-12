СМИ: США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США закрыли одну из двух основных программ по созданию гиперзвукового вооружения. Речь идет о программе HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon), которую пришлось отменить в связи с бюджетными ограничениями.

"Закрытие не связано с какими-либо техническими проблемами", - цитирует профильное издание Defense News официального представителя ВВС США Энн Стефанек. В 2021 финансовом году американские ВВС намерены направить 382 миллиона долларов на разработку гиперзвуковых программ, что существенно меньше, чем годом ранее, когда было выделено 576 миллионов долларов.

В рамках программы HCSW, все работы по которой будут завершены весной, корпорация Lockheed Martin разрабатывала гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, пишет ТАСС. Теперь Пентагон намерен сосредоточится на программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Она предполагает создание системы с уникальным дизайном планирующего летательного аппарата. Контракт на проведение этих работ был подписан минобороны США с Lockheed Martin в начале декабря 2019 года.

Напомним, ранее глава ВМС США Томас Модли посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии. По его мнению, вооруженные силы Соединенных Штатов должны быть "впереди всех" в разработке и обладании гиперзвуковым оружием.