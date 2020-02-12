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12.02.2020 18:42
Рубрика: В мире

В поисках невидимых лучей

Участились полеты самолетов США около наших баз в Сирии
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Два американских военных самолета во вторник совершили длительные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы в порту Тартус.

Такую информацию распространили информагентства. Как сообщается, первоначально вблизи российских баз в Сирии был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, вылетевшего с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Он курсировал у побережья Сирии более трех часов.

Дальность действия эффективного "выжигающего" излучения "Красухи" около 300 км

Вслед за ним к Тартусу приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США. Морской разведчик более двух часов барражировал на удалении 40-45 км от побережья Сирии над международными водами Средиземного моря.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В последние дни американские военные самолеты практически ежедневно осуществляют длительные полеты у побережья Сирии. Авиация НАТО активно участвует, как они сами утверждают, в военных операциях в Сирии против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". И в этой связи совершенно непонятен разведывательный интерес к российским военным базам, мы же тоже боремся с террористами. Впрочем, как выясняется, его можно объяснить.

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещенные на территории Сирии, стали причиной серьезных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей - F-35 и F-22. Утверждается, что радиоэлектронные системы этих самолетов попали под внешнее электромагнитное воздействие и пришли в полную негодность.

Некоторые эксперты предполагают, что истребители пятого поколения США случайно влетели в зону действия российских систем радиоэлектронной борьбы "Красуха". Факт не подтвержден, но в него можно поверить.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Не секрет, что наши базы в Сирии прикрыты самыми различными комплексами РЭБ, в том числе "Красухами", считающимися самыми мощными. Прежде всего они противодействуют полетам беспилотников, которыми различные террористические группировки периодически пытаются атаковать Хмеймим и Тартус. Как известно, ни одна такая атака пока не удалась. В этом немалая заслуга отечественных систем радиоэлектронной борьбы.

Но тут есть одна техническая особенность. Дальность действия эффективного "выжигающего" излучения той же "Красухи", как сообщалось в СМИ, около 300 км. Когда в зоне действия РЭБ оказываются какие-то самолеты, системы на полную мощность не включают. Но ведь F-35 и F-22 позиционируются как "невидимки", поэтому наши операторы систем ПВО и РЭБ могли их просто не заметить и обжечь совершенно случайно - американцы же нас, как правило, не предупреждают о полетах.

Вполне возможно, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W именно в связи с этим пытался определить координаты расположения российских систем РЭБ, а также частоту и мощность их электромагнитного излучения. Зачем? Ведь, не согласовывая заранее полеты вблизи российских военных баз, можно случайно, но очень серьезно повредить аппаратуру военных самолетов жестким излучением, направленным против бандитских беспилотников.

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