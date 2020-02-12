В Беларуси снизилось число тяжких преступлений

Комплексный подход к обеспечению общественной безопасности в Беларуси дает обнадеживающие результаты. Такой вывод следует из заявления генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, которое он сделал 12 февраля накануне коллегии ведомства. По данным надзорной структуры, количество только тяжких и особо тяжких преступлений в истекшем году снизилось на 9,5 процента.

Кроме того, "отмечается уменьшение количества убийств, разбоев и грабежей. Вместе с тем нас беспокоит, что увеличилось количество погибших от преступлений. На этом прокуратуре и всей правоохранительной системе необходимо акцентировать особое внимание", - подчеркнул Конюк. А вот в воинских формированиях, сообщил он, в результате надзорных и профилактических мер количество преступлений сократилось на 40 процентов.

Продолжена в стране и оптимизация практики применения меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнил юрист, сообщив, в частности, что количество лиц, в отношении которых избрана такая мера, уменьшилось на 15,4 процента.

Особое внимание Конюк обратил на увеличение роста хулиганств и краж, а также преступлений среди несовершеннолетних - на пять процентов. Возросло на 12,6 процента и число правонарушений, зафиксированных в состоянии алкогольного опьянения, передает БЕЛТА.

Касаясь перспектив в работе на текущий год, генпрокурор выделил два основных направления. Первое - соблюдение прав граждан при предварительном расследовании и проведении оперативно-разыскной деятельности. Перед ведомством, пояснил он, поставлены задачи, связанные с недопустимостью больших сроков следствия и длительного содержания обвиняемых под стражей.

Кроме того, пояснил руководитель генпрокуратуры, ей поручено контролировать реализацию инвестиционных проектов. "На контроле остаются и вопросы, связанные с падежом скота, выплаты заработной платы. Не снимается с повестки дня внешняя дебиторская задолженность. Сегодня наша задача - вернуть эти задолженности, накопленные за долгие годы", - отметил Конюк.

Приоритетными в дальнейшей работе станут, по его словам, и устранение коррупционных рисков при принятии должностными лицами решений в строительной, промышленной и аграрной сферах, выполнении административных процедур, выделении земельных участков.