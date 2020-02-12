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12.02.2020 17:15
Рубрика: В мире

В Испании по-новому учтут рабочие часы

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Корольков Александр/РГ Фото: Корольков Александр/РГ
Фото: Корольков Александр/РГ

Национальная судебная палата Испании посчитала, что работодатель вправе высчитывать из рабочих часов сотрудника время, потраченное, например, на перекур или чашечку кофе. Так завершилось рассмотрение иска со стороны профсоюза рабочих к компании Galp Energia, которую обвинили в чрезмерном ограничении прав работников. Этот иск стал следствием утвержденных в 2019 году в Испании новых норм трудового законодательства, которые предписывают работодателю вести более строгий учет рабочего времени.

Фото: Корольков Александр/РГ
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Последний вердикт отчасти носит и символичный характер - те же профсоюзы изначально стояли у истоков таких изменений в законе о труде, пытаясь заставить компании платить сотрудникам за сверхурочную работу. Было даже подсчитано, что в неделю в Испании работники суммарно перерабатывают около 2,6 миллиона часов, которые не идут в стаж и не оплачиваются. Новые правила в итоге вступили в силу, учет стал жестче, и теперь уже испанские работодатели принялись отстаивать свои права, в чем их и поддержал суд.

При этом дело против Galp имеет все-таки определенную специфику. Дело в том, что проход на территорию офисов компании осуществляется через систему электронных турникетов, позволяющую в автоматическом режиме учитывать время прихода и ухода сотрудников. Так вот, чтобы сходить в соседнее кафе за сэндвичем на завтрак или кофе либо выйти на перекур, работники проходят через турникет. Время их отсутствия на рабочем месте теперь фиксируется и вычитается из общего учета рабочего времени. Сотрудников также просят указывать в электронной системе причину выхода, чтобы понять, был ли уход с рабочего места обоснованным.

В решении суда говорится о том, что компания не обязана учитывать те сверхурочные часы, которые не были санкционированы руководством. Кстати, Верховный суд Испании в более ранних решениях уже указывал, что не относит перерывы на кофе, завтрак или сигарету к разряду особых приобретенных прав человека. Суд также высказывался в пользу того, что в рассмотрении подобных споров между работодателем и сотрудником последний не обладает каким-либо преимуществом или приоритетом. Во главу угла должен все-таки ставиться трудовой договор, где следует прописать все особенности взаимоотношений организации и принимаемого на работу сотрудника.

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