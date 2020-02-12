В Испании по-новому учтут рабочие часы

Национальная судебная палата Испании посчитала, что работодатель вправе высчитывать из рабочих часов сотрудника время, потраченное, например, на перекур или чашечку кофе. Так завершилось рассмотрение иска со стороны профсоюза рабочих к компании Galp Energia, которую обвинили в чрезмерном ограничении прав работников. Этот иск стал следствием утвержденных в 2019 году в Испании новых норм трудового законодательства, которые предписывают работодателю вести более строгий учет рабочего времени.

Последний вердикт отчасти носит и символичный характер - те же профсоюзы изначально стояли у истоков таких изменений в законе о труде, пытаясь заставить компании платить сотрудникам за сверхурочную работу. Было даже подсчитано, что в неделю в Испании работники суммарно перерабатывают около 2,6 миллиона часов, которые не идут в стаж и не оплачиваются. Новые правила в итоге вступили в силу, учет стал жестче, и теперь уже испанские работодатели принялись отстаивать свои права, в чем их и поддержал суд.

При этом дело против Galp имеет все-таки определенную специфику. Дело в том, что проход на территорию офисов компании осуществляется через систему электронных турникетов, позволяющую в автоматическом режиме учитывать время прихода и ухода сотрудников. Так вот, чтобы сходить в соседнее кафе за сэндвичем на завтрак или кофе либо выйти на перекур, работники проходят через турникет. Время их отсутствия на рабочем месте теперь фиксируется и вычитается из общего учета рабочего времени. Сотрудников также просят указывать в электронной системе причину выхода, чтобы понять, был ли уход с рабочего места обоснованным.

В решении суда говорится о том, что компания не обязана учитывать те сверхурочные часы, которые не были санкционированы руководством. Кстати, Верховный суд Испании в более ранних решениях уже указывал, что не относит перерывы на кофе, завтрак или сигарету к разряду особых приобретенных прав человека. Суд также высказывался в пользу того, что в рассмотрении подобных споров между работодателем и сотрудником последний не обладает каким-либо преимуществом или приоритетом. Во главу угла должен все-таки ставиться трудовой договор, где следует прописать все особенности взаимоотношений организации и принимаемого на работу сотрудника.