В Китае казнен убивший врача мужчина

В Китае в среду был приведен в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, приговоренного к высшей мере наказания за убийство врача. Распоряжение о казни было отдано Народным судом города Сюаньчэн (провинция Аньхой) в соответствии с решением Верховного народного суда КНР.

Осужденный по имени Вэй Минь был признан виновным в умышленном убийстве сотрудника Народной больницы уезда Цзин в провинции Аньхой в марте 2018 года, сообщает ТАСС. По данным следствия, между Вэй Минем и лечащим врачом возник конфликт в больнице, и медик получил ножевые ранения. Чуть позже врач скончался.

Ранее казненный мужчина уже несколько раз был приговорен к различным срокам тюремного заключения за наркотики, грабеж, изнасилование и нанесение побоев. Высшую меру наказания в Китае назначают за особо тяжкие преступления.