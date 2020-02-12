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12.02.2020 13:58
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского

Текст: Кира Латухина

Давать оценку новому главе офиса президента Украины можно будет только по его делам. Об этом заявили в Кремле.

Фото: РИА Новости
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На вопрос о том, можно ли считать позитивным смену главы офиса Владимира Зеленского в плане урегулирования на Донбассе или же сдвигов в Москве не ожидают, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам: "Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям".

Напомним, что теперь офис украинского президента возглавляет Андрей Ермак. Он уже заявил, что Киев готов выполнить договоренности, достигнутые на саммите "нормандской четверки".

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