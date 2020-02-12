В Мексике госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Гражданин Мексики с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19 был направлен в одну из больниц Мехико. Об этом в среду утром сообщил департамент эпидемиологического надзора министерства здравоохранения страны.

Речь идет о мужчине, который последние четыре года проживал в Шанхае. Он обратился к медикам с жалобами на кашель, жар, боль в горле и общее недомогание, пишет ТАСС. Состояние пациента оценивается как стабильное. Еще два человека с подозрением на коронавирус находятся под амбулаторным наблюдением в штатах Халиско и Нуэво-Леон. Отмечается, что до настоящего времени случаев заражения COVID-19 в Мексике не было.

По последним данным, число зараженных коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 44,6 тысячи человек, 1113 умерли. Еще 4740 граждан выздоровели. Сейчас под наблюдением медиков в КНР находятся более 185 тысячи жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. Еще свыше 16 тысяч человек на карантине с подозрением на вирус.