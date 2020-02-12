В Минске началось заседание рабочих групп по ситуации на востоке Украины

Очередная встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины началась в среду в белорусской столице, подтвердили в МИД РБ, уточнив, что позже запланированы переговоры ТКГ, которые последний раз проходили в Минске 29 января.

Как уже информировал "СОЮЗ", по итогам минувшей встречи контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау дала понять, что заседание ТКГ и ее рабочих групп были ориентированы в основном на имплементацию итогов "нормандского саммита" в Париже.

Прежде всего, Грау призвала в январе стороны "принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и усилению противоминной деятельности". Она подчеркнула необходимость обеспечить безопасность и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату. Все это является ключевыми условиями для предупреждения гражданских жертв и для мирного решения конфликта, резюмировала дипломат.

Стоит напомнить, что гуманитарная подгруппа на предыдущем заседании сконцентрировалась на теме пропавших без вести. А рабочая группа по безопасности вела дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств.