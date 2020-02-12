Видео: 78-летний ППШ испытали безостановочной стрельбой

Легендарный ППШ проверили на прочность безостановочной стрельбой.

Эксперт концерна "Калашников" Георгий Губич провел экстремальные испытания пистолета-пулемета Шпагина. Протестировать он решил образец, который сошел с конвейера оружейного завода в Вятских полянах 78 лет назад.

Для эксперимента он запасся 913 патронами. Использовались как секторные, так и барабанные магазины.

В процессе стрельбы специалист отметил, что отдача у ППШ незначительная, как у мелкокалиберного оружия. Ее компенсирует мощная затворная группа.

Выпустив 422 патрона, Георгий Губич констатировал, что не замечает никаких изменений. Нет ни дыма, ни копоти.

На 597 выстреле эксперт с трудом разглядел дым в районе дульного среза. Впрочем, на работоспособности ППШ это никак не сказалось.

На 807 выстреле пистолет-автомат удивил его тем, что стал стрелять еще сильнее.

Наконец, только на 892 выстреле после смены очередного магазина ППШ заклинило. Но в итоге оказалось, что проблема в магазине, а не в оружии.

После небольшого перерыва автомат вновь продолжил стрельбу, пока не закончились все патроны. Георгий Губич признался, что он бы продолжил испытания дальше, просто ему лень было снаряжать магазин. Дело это хлопотное.

Неубиваемость ППШ эксперт объяснил тем, что там просто нечему ломаться и гореть.Конструкция его чрезвычайно проста.

Все деревянные детали находятся позади магазина и патронника. При этом толщина ствола у ППШ такая же, как у АК, но зато патрон пистолетный. И он не может взорвать ствол.

Специалист заверил, что ППШ будет "есть" патроны до тех пор, пока его не забьет грязь.

Для наглядности Георгий Губич разобрал испытуемый образец. Внутри было много копоти, но такого количества "даже близко бы не хватило", чтобы помешать стрельбе.