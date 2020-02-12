Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.02.2020,  
14:18
Текст:  Антон Валагин

Видео: беспилотник США атаковал свой БТР

В Сети появилось видео аварии с участием американского разведывательного беспилотника и бронетранспортера. Летательный аппарат на полном ходу врезался прямо в открытую десантную аппарель боевой машины. Снятый камерой дрона 15-секундный ролик опубликован под заголовком "Парковщик 80 уровня".

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Новые ракеты России и Китая вывели из игры аэродромы НАТО

Место, где было снято видео, неизвестно, но пустынная местность и попавшая в кадр техника помогают внести кое-какую ясность. Бронетранспортеры: тот, в который влетел беспилотник, и стоящий по соседству, - похожи на штатные БТР армии США Stryker, пишет The Drive. Американские военные развернули изрядное количество этих бронемашин на Ближнем Востоке - в первую очередь, на севере Сирии.

Спикировавшим на броневик беспилотником оказался Lockheed Desert Hawk III. Маленький, запускаемый с руки аппарат с электромотором используется американскими военными для разведки и корректировки артиллерийского огня. Несмотря на внешнюю простоту, конструкцию Desert Hawk разрабатывало знаменитое подразделение Skunk Works, где созданы высотные разведчики U-2 и SR-71. Пенопластовый корпус дрона при посадке разваливается на части, а затем может быть собран снова.

- Скорее всего, аппарат вышел из строя или получил неверные координаты, - предположило издание.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
Пентагон показал на карте зоны повышенной активности ВМФ России 09:46
В шаге от гибели: как "Кострома" едва не потопила подлодку ВМС США 11.02.2020
Русские пришли: в США испугались маневров российских спутников 11.02.2020
видео
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Новые российские средства ПВО разместят в Киргизии 09:21
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" сняли на видео 11.02.2020
Экстремальный полет противолодочных самолетов РФ показали на видео 11.02.2020
бронетехника
Залог успеха: аналитик оценил эффективность "Сирийского экспресса" 11.02.2020
БМД-3 приняли на вооружение 30 лет назад 10.02.2020