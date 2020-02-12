Вышел трейлер 2-го сезона киберпанк-сериала "Видоизмененный углерод"

Второй сезон научно-фантастического сериала "Видоизмененный углерод" обзавелся полноценным трейлером. Ролик представлен на YouTube-канале сервиса Netflix и демонстрирует во всей темной красе новую телесную оболочку Такэси Ковача - дизайнерскую, улучшенную, изготовленную на заказ и используемую в милитаристских целях. Ее сыграл актер Энтони Маки - Сокол из киновселенной Marvel.

В первом сезоне, напомним, оболочкой Ковача был шведский актер Юэль Киннаман. Тогда как оригинальное тело изображает американец корейского происхождения Уилл Юн Ли. Его мы здесь тоже наблюдаем.

В основе шоу - романы Ричарда Моргана, первый из которых был опубликован в 2002 году. В линейку входят собственно "Видоизмененный углерод", "Сломанные ангелы" 2003 года и "Пробуждение фурии" 2005-го.

Действие серии происходит в далеком будущем, где технологии позволяют оцифровать человеческий разум и перемещать его из тело в тело. Наиболее богатые граждане таким образом делаются бессмертными.

Премьера сериала состоялась 2 февраля 2018 года. Релиз второго сезона - 27 февраля.