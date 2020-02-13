Боятся мороза: у американских конвертопланов найден серьезный дефект

Во время недавних учений морской пехоты США в Японии обнаружился серьезный недостаток конвертопланов Osprey MV-22 - эти машины не могут работать при низких температурах. Впервые задействованные во время зимних маневров Osprey прибыли на них с большим опозданием и выполняли чисто декоративную функцию.

Совместные учения вооруженных сил США и Японии Northern Viper прошли во второй раз - и впервые зимой. По просьбе американцев маневры перенесли в глубь острова Хоккайдо на авиабазу Титосэ. Первоначально запланированная авиабаза Мисава находится на берегу Тихого океана, зимой там часты туманы - они, по мнению представителей армии США, могли помешать тренировке.

По плану пара Osprey должна была прилететь на Титосэ 27 января - об этом сообщила даже мэрия одноименного города. В назначенный день чиновники известили население, что конвертопланы не прибыли, и затем в течение нескольких дней сообщали, что прибытие диковинной авиатехники откладывается, пишет военный обозреватель Shūkan Gendai Сигэру Ханда. Перевод статьи опубликовал ИноСМИ.

4 февраля конвертопланы, наконец, прилетели. Но и здесь без приключений не обошлось. Машина с номером "ET01" совершила промежуточную посадку на базе КМП в Ивакуни, а затем вернулась на домашний аэродром. Вместо нее прилетел Osprey с номером "ET03". К удивлению японцев, участвовавших в тренировке и наблюдавших за ней, летательные аппараты армии США поднимались в воздух совсем ненадолго - на 10-15 минут, не выполняя при этом никаких боевых задач. По сценарию учений конвертопланы должны были обеспечить основную фазу учений: выброску десанта, - но на деле их полеты были чисто декоративными. Вдобавок авиатехника США производила ужасный грохот, а просьбы расположенных вокруг Титосэ муниципалитетов запретить полеты военной авиации над городскими кварталами действия не возымели.

Причина столь скромного участия Osprey в учениях отыскалась в руководстве по эксплуатации конвертоплана. В разделе "Действия пилота при срабатывании индикатора "Низкая температура" сказано, что данный сигнал сообщает об "угрожающей потере подъемной силы" и требует от пилота немедленной посадки. Срабатывает индикатор при температуре ниже -15 градусов Цельсия. В назначенный для десантирования день столбики термометров в Титосэ опускались до -15оС, на следующий день было еще холоднее, -18 градусов. В небе, понятно, было еще холоднее.