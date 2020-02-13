Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила выступать за Россию

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров британка Татьяна Белоногофф приняла решение сменить спортивное гражданство на российское, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.

Спортсменка рассказала, что родилась в Англии, там же начала заниматься плаванием. А летом прошлого года она начала тренироваться в Таганроге под руководством Ирины Вятчаниной.

"Я перешла, потому что считаю, что в России у меня есть хорошие шансы отобраться на чемпионаты мира и Европы, также из-за системы отбора и поддержки команды. Может, потому что нас так воспитали, с самого детства я всегда считала себя русской", - призналась Белоногофф.

Пловчиха рассказала, что является гражданкой РФ, а мысль выступать на международных соревнованиях за Россию ей пришла на юниорском чемпионате Европы под впечатлением российской команды. "Я считаю, что здесь способ отбора объективнее. Свой переход считаю правильным поступком. Я довольна принятым решением и вообще не переживаю", - отметила Белоногофф.

По словам спортсменки, в данный момент она тренируется с Вятчаниной на спортивной базе "Озеро Круглое". "В мои дальнейшие планы входит участие в чемпионате России, который состоится в апреле в Казани", - сообщила она.

На юниорском чемпионате Европы в 2018 году Белоногофф победила на дистанции 50 метров брассом. На чемпионате Великобритании в 2019-м стала второй и третьей на разных дистанциях. Личный рекорд спортсменки на 100-метровке брассом составляет 1 минута 7,61 секунды.