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13.02.2020 13:29
Рубрика: Спорт

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила выступать за Россию

Текст: Максим Домчев

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров британка Татьяна Белоногофф приняла решение сменить спортивное гражданство на российское, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.

Фото: AP Photo/Sergey Ponomarev
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Спортсменка рассказала, что родилась в Англии, там же начала заниматься плаванием. А летом прошлого года она начала тренироваться в Таганроге под руководством Ирины Вятчаниной.

"Я перешла, потому что считаю, что в России у меня есть хорошие шансы отобраться на чемпионаты мира и Европы, также из-за системы отбора и поддержки команды. Может, потому что нас так воспитали, с самого детства я всегда считала себя русской", - призналась Белоногофф.

Пловчиха рассказала, что является гражданкой РФ, а мысль выступать на международных соревнованиях за Россию ей пришла на юниорском чемпионате Европы под впечатлением российской команды. "Я считаю, что здесь способ отбора объективнее. Свой переход считаю правильным поступком. Я довольна принятым решением и вообще не переживаю", - отметила Белоногофф.

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По словам спортсменки, в данный момент она тренируется с Вятчаниной на спортивной базе "Озеро Круглое". "В мои дальнейшие планы входит участие в чемпионате России, который состоится в апреле в Казани", - сообщила она.

На юниорском чемпионате Европы в 2018 году Белоногофф победила на дистанции 50 метров брассом. На чемпионате Великобритании в 2019-м стала второй и третьей на разных дистанциях. Личный рекорд спортсменки на 100-метровке брассом составляет 1 минута 7,61 секунды.

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