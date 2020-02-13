Цены растут: украинские броневики оказались в центре скандала

На Украине разгорается очередной скандал, связанный с поставками вооружения и техники в ВСУ. Произведенные киевскими оружейниками бронеавтомобили семейства "Козак" перед началом закупок резко выросли в цене - почти на один миллион гривен.

Всего в украинскую армию планируется поставить 50 бронеавтомобилей "Козак" и 70 "Козак-2М1".

Специализирующийся на военной проблематике интернет-блогер diana-mihailova обратила внимание на появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что в 2019 году броневики "Козак", в которых примерно 80 процентов составляют импортные детали, стоили 8,4 миллиона гривен. При официальном снижении курса доллара бронемашины выросли в цене до 9,3 миллионов гривен, хотя по логике "Козак" должен был подешеветь.

Причиной тому, как полагают специалисты, является коррупционная составляющая.

"Таким образом, очевидно, что на этой сделке кто-то пытается заработать. 50 тысяч долларов с машины, и 300 миллионов гривен на партии - неплохой гешефт", - пишет блогер.

Бронеавтомобили "Козак 2" с V-образным днищем и колесной формулой 4х4 впервые были представлены в 2014 году. Машины созданы на полноприводном шасси Iveco Eurocargo. В зависимости от модификации может перевозить от 10 до 15 человек. Собственная вес "Козак 2" - 11 тонн, грузоподъемность - 4 тонны. Машина может иметь на вооружении 7,62-мм или 12,7-мм пулемет, а также 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 или 40-мм автоматический гранатомет УАГ-40.