Десять пассажиров с лайнера Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии

В Японии десять пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом COVID-19 на судне cоставило 218 человек. Местные власти с 14 февраля планируют начать вывозить с корабля пожилых людей. Круизный лайнер продолжает стоять у портового города Йокогама к югу от Токио на карантине, который продлится как минимум до 19 февраля.

Добавим, что сегодня на японской территории был зарегистрирован первый смертельный случай в результате заражения коронавирусом. От болезни скончалась женщина в возрасте около 80 лет, которая проживала в префектуре Канагава.

Кроме того, на территории островного государства выявлены еще трое инфицированных. Это хирург из префектуры Вакаяма, молодой человек из соседней со столичным мегаполисом префектуры Тиба, а также пожилой таксист из Токио. Последний, по некоторым данным, является родственником погибшей от коронавируса женщины.