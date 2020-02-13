Комитет по расследованиям бундестага вызвал на допрос главу Еврокомиссии

Комитет по расследованиям бундестага вызвал на допрос в качестве свидетеля председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен по делу о многомиллионных контрактах министерства обороны с внешними консультантами, когда она возглавляла ведомство в период с 2013 по 2019 год, сообщает телеканал Euronews.

Аудиторы федеральной счетной палаты сомневаются в законности и необходимости контрактов, которые в то время получили частные консалтинговые компании McKinsey и Accenture. Расследование продолжается уже около года. В парламентском комитете выступили другие свидетели, в том числе, консультанты, а также сотрудники минобороны, включая Катрин Судер, которую Урсула фон дер Ляйен в 2014 году назначила на пост госсекретаря ведомства. До этого она работала в международной компании McKinsey.

Комиссия министерства обороны пришла к выводу, что в период с 2015 по 2016 год в ведомстве были зафиксированы нецелевые траты на оплату консультантов в обход установленных законом тендеров. При этом незаконные траты из бюджета составили порядка 200 миллионов долларов. Установлено также, что приглашенные эксперты назначались на штатные должности и работали в минобороны долгое время. Федеральная счетная палата подтвердила, что договоры со сторонними экспертами по модернизации информационных технологий заключались без конкурса и были государству не выгодны.

Ранее Урсула фон дер Ляйен признала, что при найме консультантов были допущены ошибки, но утверждает, что узнала о вызывающих сомнение контрактах от аудиторов летом 2018 года. Дополнительную интригу вокруг аферы вносит то, что экс-министр обороны Германии, а теперь глава Еврокомиссии удалила со своего служебного телефона все сообщения, которые могли послужить уликами в этом деле. Комитет Бундестага возлагал на получение этих сведений большие надежды.