MAN запатентовал в России "пятитонку" на электроходу

Компания MAN Truck & Bus, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, подала в России заявку на патентование внешнего вида городского развозного грузовика с электрической силовой установкой.

CitE оснащен тяговой батареей, дающей запас хода до 100 км. Силовая электроника поддерживает функцию быстрой зарядки. На задней оси установлен электромотор, развивающий 300 л.с. пиковой мощности. Полная масса грузовика 15 т, грузоподъемность - 5 т.

MAN CitE укомплектован системой кругового обзора с камерами вместо боковых зеркал, передающими изображение на вертикально ориентированные ЖК-мониторы, смонтированные на передних стойках крыши в салоне. Совокупно с камерами, установленными у верхней грани закрытой грузовой платформы, они реализуют функцию вида на машину сверху. Кабина с низким полом и высокими дверями позволяет входить в салон не пригибаясь.

Правая дверь выполнена раздвижной, для свободного доступа внутрь в самых стесненных условиях. Высокое остекление дает превосходный контроль обстановки вокруг, и характерная для бескапотных грузовиков "мертвая зона" перед кабиной здесь не больше, чем в легковых автомобилях.

MAN CitE в 2019 году был отмечен престижной премией в области дизайна "iF". Грузовик пока находится в статусе концепт-трака. Но фактически это рабочий прототип, а потому запуск его на рынок - вопрос пары ближайших лет.