В мире
13.02.2020 16:23
Текст: Юрий Сизов

Минфин Беларуси разместит гособлигации на российском рынке

Регулирование финансовых потоков в наступившем году отраслевое министерство Беларуси связывает и с очередными операциями в рамках Союзного государства. Министерство финансов, в частности, планирует разместить государственные облигации на российском рынке, сообщил замминистра Андрей Белковец, который принимает участие 13 февраля в круглом столе компании Cbonds "Долговой рынок Беларуси".

Фото: БЕЛТА
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"Это, скорее всего, будет второй квартал", - уточнил финансист. Что же касается объема размещения, то, по его словам, речь идет не менее чем о 10 млрд российских рублей. "Все будет зависеть от того, какой будет спрос. Сначала мы изучим рынок, есть ли он там в таком объеме", - добавил заместитель министра.

Новые выпуски облигаций, отметил он, будут уже пятилетними: ранее срок размещения составлял три года. "Доходность? Текущий уровень плюс некая премия за увеличение сроков", - пояснил Андрей Белковец.

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