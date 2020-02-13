МВД проверит BBC, "Медузу" и "Радио свобода" на пропаганду наркотиков

МВД России проверит материалы "Радио Свобода", BBC и "Медузы" на предмет пропаганды употребления наркотиков. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, сообщил сегодня начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов.

По его словам, полицейское ведомство проверяет все материалы в интернете на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков, в том числе и в этих трех зарубежных СМИ. По данным Храпова, в 2019 году Роскомнадзор по материалам МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов, распространяющих подобную информацию.

Ранее в четверг глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что "Медуза", "Радио Свобода" и ВВС помогают формировать в России идею легализации наркотиков. Кроме того, по его словам, около 10 неправительственных организаций, признанных в РФ нежелательными, продвигают в России из-за рубежа идею легализации употребления наркотиков.