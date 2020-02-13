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13.02.2020 18:00
Рубрика: Культура

Опубликовано собрание поэтических переводов Марины Цветаевой

Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
"В лучах рабочей лампы", собрание поэтических переводов Марины Цветаевой, издательство "Бослен", 2020

Что нового мы можем узнать сегодня о Марине Цветаевой? Казалось бы, вся ее жизнь давно изучена от и до. Нет недостатка экспонатов, связанных с ней, в музеях, достаточно самых разных воспоминаний современников, снято немало документальных фильмов... Но главное, конечно, в самих ее стихах.

Однако что-то от внимания - если уж не преданных поклонников, то обычных читателей точно - несправедливо ускользнуло. Это "что-то" - переводы поэтессы. О них не так часто вспоминают, а меж тем это большая, серьезная часть литературного творчества Марины Цветаевой и ее наследия, разумеется, тоже.

Судите сами - переводами поэтесса занималась более 20 лет. Первый сделан в 1920 году, последние - в 1941-м.

Сборник открывает неизвестные факты биографии Цветаевой и даже новые поэтические имена.

В разные годы именно они становились для нее главным источником заработка, хоть и платили ей за строчку всего 4 рубля (самая низкая из встречающихся в договорах ставок). При этом качеству этих строк любой коллега по цеху, получавший больше, мог только позавидовать.

Работая, например, с французскими текстами, Цветаева виртуозно умела сохранять особенности рифмовки и ритмику оригиналов. Исследователи уверены - сравнить ее в этом до сих пор просто не с кем. Но, как это часто бывает, при жизни таких оценок она не получала. Убедиться в том, насколько точна ее работа, читатель может сам: на страницах оригиналы и переводы помещены рядом, их очень легко сравнить.

Обширен и репертуар: от Шекспира до польских, еврейских и болгарских поэтов, от Гете до баллад о Робин Гуде, от целого цикла грузинских поэм до переложения на французский язык Пушкина, Лермонтова, Маяковского. И это еще не все.

Попытки издать переводы одного из главных авторов ХХ века несколько раз уже предпринимались: первое отдельное издание появилось в 1967 году, а в 1994-м они составили раздел второго тома собрания сочинений. Но "В лучах рабочей лампы" по-настоящему уникально - это первое издание, собравшее под обложкой абсолютно все из выявленного наследия Цветаевой-переводчицы на сегодняшний день.

- За два последние десятилетия в архивах и периодике обнаружены новые тексты переводов, установлены имена многих поэтов, с текстами которых она работала. Эта книга закрывает если не совсем белое, то весьма белесоватое пятно в области изучения поэтического творчества Марины Цветаевой и его законов, - поясняют авторы сборника.

Более 20 произведений публикуются в нем впервые, никогда ранее не видел читатель и многих рукописей поэтессы - страницы из ее черновиков и беловиков иллюстрируют практически каждую из работ (иногда там встречаются попутные мысли по ходу перевода).

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Нужно сказать, что и теперь точку ставить рано. Многое еще предстоит открыть. Например, многочисленные переложения на французский до сих пор полностью не собраны, часть из них никогда не была представлена широкой аудитории.

В Доме-музее Марины Цветаевой, научными сотрудниками которого и подготовлено новое издание, эту работу, без сомнения, продолжат.

И мы, может быть, наконец поймем, что переводы - это не что-то "по касательной", а фактически неизвестные стихи любимых нами авторов.

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